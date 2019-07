Maxi inchiesta in Comune: 33 coinvolti, fra ex dirigenti e amministratori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in tutto 33 gli indagati nell'ambito di una inchiesta penale che riguarda il Comune di Brindisi. Nei giorni scorsi, infatti, sono arrivati agli interessati avvisi di proroga delle indagini nei confronti di ex assessori, consiglieri comunali passati ed in carica, dirigenti, ex dirigenti, funzionari ed ex funzionari comunali, consulenti tecnici di palazzo di città, professionisti esterni, amministratori e dipendenti di società terze ed altri nomi.L'indagine è condotta dalla guardia di finanza e coordinata dal pubblico ministero Antonio Negro e riguarda varie accuse, tra le quali corruzione ed abuso di ufficio. Reati che si sarebbero consumati in un arco di tempo compreso tra l'amministrazione Consales e l'amministrazione Carluccio, vale a dire tra il 2012 ed il 2017.Nell'elenco degli indagati ci sono Candida Bitetto, l'ex assessore ai Lavori pubblici Salvatore Brigante, l'ex dirigente del settore Lavori pubblici Pietro Cafaro, l'ingegnere Donato Caiulo; Vincenzo Chiechi, l'ingegnere Stefano Ciurnelli, il funzionario ed ex rappresentante del Comune nel comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico meridionale Gianluca Cuomo, l'ex assessore alle Attività produttive della giunta Consales Giuseppe De Maria; il dirigente comunale Costantino Del Citerna, Carmelo Dell'Atti, l'ex assessore alla Programmazione economica della giunta Carluccio Michele Di Donna, il consigliere comunale Antonio Elefante, l'architetto Carlo Faccini, il funzionario dell'Igiene urbana Gianluigi Fantetti, l'ex segretario generale del Comune di Brindisi Paola Giacovazzo, il funzionario comunale Antonio Iaia, il progettista del Pug scelto dall'amministrazione Consales Francesco Karrer, il funzionario comunale ed ex dirigente Marco Locorotondo, il consigliere comunale Antonio Manfreda, Andrea Mangia, Marina Mautarelli, Salvatore Mazzone, l'ex assessore all'Ambiente della giunta Consales Antonio Monetti, Vito Palaia, l'ex assessore alla Programmazione economica della giunta Consales Ugo Poli, Carlo Ruffo, Alessandro Spilotros, Domenico Taranto, Giuseppe Tasso, Giovanni Tedesco, la funzionaria Annarita Varallo ed il funzionario Ugo Zongolo.Nel mirino, a giudicare dalla varietà dei nomi inseriti nell'elenco degli indagati, ci sarebbero diversi punti come il raccordo ferroviario per la zona industriale, il progetto Shuttle, l'appalto per la raccolta dei rifiuti, la redazione del Piano urbanistico generale e forse anche altre questioni ed appalti.Ancora da chiarire, tuttavia, i termini dell'indagine, che coinvolge anche esponenti politici attualmente in carica ed anche funzionari ed ingegneri attualmente in servizio presso il Comune di Brindisi.