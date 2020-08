Le correnti spingono il materassino al largo: tre ragazzi messi in salvo da un papà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura, angoscia e poi fortunatamente il lieto fine. Si sono vissute ore di terrore ieri a Santa Sabina, dopo l'allarme lanciato da una residente del borgo che ha visto un materassino in mare, con a bordo tre ragazzi in grosse difficoltà. Ragazzi che poi sono stati salvati da un genitore dei tre.Immediate comunque erano state attivate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto di Brindisi, con il personale anche della Guardia di Finanza. Forze dell'ordine che per lunghissimi minuti hanno effettuato un servizio specifico di perlustrazione del tratto di costa interessato, nei pressi della spiaggia dei Camerinia Santa Sabina. Attività anche a terra da parte dei militari, coordinati dal comandante Giovanni Canu, che hanno anche accertato alcuni elementi fondamentali per il buon esito della vicenda. In particolare è stata ascoltata la testimonianza di un bagnino di una struttura che aveva dato in noleggio il gonfiabile.Nonostante il buio le forze dell'ordine hanno continuato a cercare; poi dopo le 22 la ricostruzione dell'incidente: il genitore avvertito il pericolo per i ragazzi ha evitato in tutti i modi che il materassino potesse prendere il largo. Il papà ha portato in salvo i giovani, abbandonando poi il gonfiabile.Una paura divenuta con il passare dei minuti angoscia, poi però a sera inoltrata la notizia del ritrovamento. Un piccola gita in mare che rischiava di trasformarsi in tragedia per i tre. Dalla spensieratezza della vigilia di Ferragosto all'angoscia per il pericolo improvviso, anche determinato dal vento di scirocco che spingeva a largo il gonfiabile. I ragazzi anche per l'intervento del padre hanno raggiunto la riva a nuoto, perché non erano molto distanti dalle acque più vicine alla sabbia.Il materassino è stato abbandonato ma i tre giovanissimi sono riusciti a salvare la propria vita. Determinante però anche il coraggio del padre. Così come anche l'intervento delle forze dell'ordine per ricostruire l'intera vicenda, finita solo con uno grande spavento.