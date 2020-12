«La mascherina è incostituzionale» e filma i carabinieri al momento del controllo: denunciato

«La mascherina è incostituzionale». Così si è difeso un 45enne di Lecce, fermato dai carabinieri a San Pietro Vernotico e denunciato per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. L'uomo è finito nei guai anche per i reati di rivelazione e diffusione con qualsiasi mezzo di immagini attinenti alla vita privata e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale. Al momento del controllo dei carabinieri, infatti, avvenuto in località San Gennaro, avrebbe preso il telefonino per riprendere la scena. Inoltre, si è rifiutato di dire il proprio nome e ha spiegato che l'obbligo della mascherina sarebbe contrario ai principi costituzionali.

