Marijuana, sequestro record: 2 tonnellate e mezzo a bordo di un gommone

Un sequestro di marijuana da record nelle acque brindisine deve le Fiamme Gialle hanno individuato e bloccato un gommone fuoribordo su cui erano stipate 2,5 tonnellate di droga.L’imbarcazione sospetta è stata localizzata al largo di Brindisi dalle unità aeronavali della Guardia di Finanza e da un assetto islandese impegnati nell’operazione “THEMIS 2018” dell’Agenzia Frontex.Alle 2 di notte i militari hanno avvistato il potente gommone visibilmente carico di sostanza stupefacente, che si dirigeva verso le coste pugliesi.Gli scafisti, percependo la presenza delle vedette nel frattempo giunte in zona, hanno provato a disfarsi dell’ingente carico illecito presente a bordo, gettando numerosi involucri in mare. Alla fine però, dopo un lungo inseguimento, il gommone è stato abbordato mentre le altre unità navali sopraggiunte, nel frattempo, procedevano, con il costante aiuto di un elicottero del Corpo, al recupero dei pacchi lanciati in mare. Al termine delle operazioni, sono stati ritrovati 10 colli di marijuana in mare e 105 colli rimasti a bordo del gommone, sul quale, inoltre, è stato rinvenuto un fucile mitragliatore Kalashnikov completo di caricatore e 30 cartucce.Il mezzo utilizzato per l’illecito traffico, un gommone lungo 10 metri circa, con due potenti motori fuoribordo, è stato sequestrato. Gli scafisti, M. B. di 40 anni, X. H. di 30 anni, B. R. di 30 anni, C. S. di 37 anni, tutti di nazionalità albanese, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti, oltre che per possesso di armi da guerra e posti a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.Due dei quattro soggetti erano già gravati da precedenti specifici in materia di Traffico di stupefacenti e destinatari di provvedimenti restrittivi.