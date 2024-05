Marco Filomeno, chi era il 30enne morto in moto a Roma: barman nei locali vip, dal Gambrinus all'albergo del Senato

Aveva 30 anni Marco Filomeno, il giovane che ha perso la vita domenica mattina sulla via del Mare a Roma: la 58esima vittima delle strade della Capitale dall'inizio dell'anno. Marco viaggiava a bordo della sua moto Yamaha quando si è schiantato contro una Fiat all'altezza di Tor di Valle: in due giorni sono quattro le vittime di incidenti a Roma, di cui due centauri.

Marco morto a 30 anni

Come racconta il Corriere della Sera, Marco aveva iniziato a lavorare fin da giovanissimo, tra turismo e ristorazione: aveva fatto il barman in diversi locali molto noti, dal Gambrinus a Ostia all'Albergo del Senato al Pantheon.

I messaggi

Sulla bacheca Facebook di Marco Filomeno sono comparsi tanti messaggi d'addio da parte di amici, parenti e conoscenti, che lo ricordano con stima e affetto. Massi scrive: «Ciao Marco, sono distrutto, non ce lo dovevi fare. Eri bello, bravo, educato e con un buonissimo Inglese. Sono orgoglioso di averti fatto il training. Riposa in pace, figlio mio». «Un giorno ci rivedremo – è il commento di Ivan – salutami papà. Ciao Marco, ti voglio bene». E Giovanni: «Amico mio, non ti dimenticherò mai. Per sempre».