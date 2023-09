A quasi sette e mezzo da quella manifestazione davanti al centro di prima accoglienza dei migranti Cara/Cie di Restinco, è arrivata la sentenza di primo grado per i 30 partecipanti arrivati da diverse regioni ed anche dalle province di Lecce e di Taranto, identificati dall’inchiesta condotta dalla Procura con i poliziotti della Digos. Coinvolti alcuni storici esponenti dell’area anarco-insurrezionalista di Lecce. Ed il trascorrere del tempo ha mandato in prescrizione tutti i reati. In altre parole la giustizia non ha fatto il suo corso per stabilire se fossero fondate le tesi dell’accusa e delle difese sulle ipotesi di reato di istigazione a delinquere degli ospiti del Cara, accensione di materiali esplodenti e, per soli cinque imputati, la violazione del divieto di ritorno a Brindisi prescritta dal questore il 9 novembre 2015.

Le date



Qualche data: il 4 dicembre del 2018 era stabilito il rinvio a giudizio dalla giudice per l’udienza preliminare Tea Verderosa, con fissazione della prima udienza il 18 aprile 2019. L’anno seguente i rinvii causati dall’emergenza sanitaria Covid, come accaduto anche per altri processi.

Che la prescrizione di tutti i reati blocchi qualsiasi giudizio di merito lo ha stabilito la giudice penale del Tribunale di Brindisi, Adriana Almiento, accogliendo le istanze degli avvocati difensori Francesco Calabro, Giuseppe Milli, Carlo Sariconi, Margaux Montesardi e Matteo Mele. Un anno di reclusione per tutti gli imputati è stato chiesto dalla pubblica accusa per la sola ipotesi di istigazione a delinquere: “Poiché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, predisponendo impianti di amplificazione acustica, istigavano pubblicamente i cittadini extracomunitari ospiti nel centro a commettere delitti”, indica il capo di imputazione.

I nomi



Vicenda giudiziaria chiusa - al netto della possibilità della Procura di impugnare la decisione sulla prescrizione dell’ipotesi di istigazione a delinquere - per Angela Argentiero, 33 anni, di Ostuni; Vittorio Balestrieri, 32 anni, di Lecce; Roberto Bonadeo, 36 anni, di Cagliari; Roberto Bottamedi, 33 anni, di Trento; Mariaconcetta Cappello, 46 anni, di Scorrano; Marco Carati, 35 anni, di Martano; Stefania Carolei, 67 anni, di Bologna; Gianni De Filippis, 43 anni, di San Donaci; Giuseppe de salvatore, 39 anni, di Torino; Francesco de salve, 33 anni, di Casarano; Riccardo De Stradis, 32 anni, di Sava; Luca Dolce, 37 anni, di Calliano (in provincia di Asti); Pierloreto Fallanca, 36 anni, di Martinsicuro (in provincia di Teramo); Marian Ferrari, 45 anni, di Casarano; Patrizia Greco, 68 anni, di Lecce; Walter Legittimo, 35 anni, di Lecce; Alessandro martella, 37 anni, di Lecce; Federico Oliva, 32 anni, di Trepuzzi; Mauro Palumbo, 48 anni, di Scorrano; Saverio Pellegrino, 57 anni, di Andrano; Pierfelice Perbellini, 52 anni, di Roma; Giulia Perlotto, 38 anni, di Trento; Giuliana Ratano, 38 anni, di Lecce; Paolo Resta, 45 anni, di San Pietro Vernotico; Antonio Rizzo, 38 anni, di Bologna; Ferruccio Rizzo, 36 anni, di Lecce; Anna Ruggeri, 30 anni, di Trento; Andrea Scolavino, 38 anni, di Lecce; Salvatore Signore, 50 anni, di Lecce; e Jahi Veshi, 29 anni, di Acquarica del Capo.