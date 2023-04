Si è suicidato impiccandosi con una corda ad una porta del suo appartamento, un'abitazione a Chieti Scalo che condivideva con la sorella. E' stata lei, rincasando nel primo pomeriggio di ieri, a trovarsi di fronte alla terribile e dolorosa scoperta e ad allertare i soccorsi ma quando il 118 è giunto sul posto, per il giovane, uno studente universitario di 29 anni, originario di Oria in provincia di Brindisi, non c'era più nulla da fare.

Le spiegazioni del gesto le avrebbe affidate ad un block notes di 42 pagine rinvenuto in casa in cui il giovane studente farebbe riferimento ad un rendimento universitario insoddisfacente, alle bugie raccontate ai genitori su esami universitari che in realtà non aveva sostenuto.