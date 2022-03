Manduria, lite al pronto soccorso: due giovani aggrediscono sanitari e polizia. Denunciati

Due giovani di Mesagne sono stati denunciati dalla polizia per resistenza e offesa a pubblico ufficiale al termine di una lite scoppiata nei locali del pronto soccorso dell'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, in provincia di Taranto. È successo nella notte tra domenica e lunedì.

La rissa al pronto soccorso

Ad aver bisogno delle cure sanitarie per un malore che sarebbe attribuito all'abuso di sostanze alcoliche, era il ragazzo che è stato portato al Giannuzzi con l'ambulanza del 118. Subito dopo sarebbe arrivata la ragazza che ha preteso di entrare nonostante i divieti dovuti alle restrizioni pandemiche imposte dalla direzione del presidio ospedaliero e dai relativi decreti ministeriali.

All'invito ad allontanarsi da parte del personale sanitario dell'accettazione, la giovane avrebbe reagito con pesanti offese rivolte agli infermieri che hanno provveduto a chiamare il personale della vigilanza. La discussione non si è fermata ed è anzi aumentata tanto da costringere la guardia giurata a chiedere il supporto della polizia di Stato. Dal commissariato della città messapica è quindi partito l'invio di una pattuglia. Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato la coppia di mesagnesi che inveiva ancora contro il personale di vigilanza e del pronto soccorso. Le forze dell'ordine hanno quindi cercato di sedare gli animi infuocati dei due che invece di calmarsi hanno affrontato i due poliziotti avventandosi contro. I due giovani violenti sono stati così ridotti alla calma e portati negli uffici del commissariato dove sono stati identificati e denunciati a piede libero.

Il problema sicurezza

Infermiere aggredito dal familiare di una paziente. Urla e insulti al pronto soccorso e la vittima si sente male



L'episodio porta ancora una volta alla ribalta il problema della sicurezza del personale addetto all'accettazione degli ospedali. Circa due mesi fa un altro fatto di violenza verbale e fisica avevano interessato le cronache dei giornali. In quel caso un giovane che era arrivato allo sportello con dei dolori ad un fianco aveva inveito contro l'infermiere che lo invitava a sottoporsi al tampone per la ricerca del coronavirus. Non volendo più attendere, il giovane manduriano aveva sfondato il pannello divisore in plexiglass rompendolo.

È di una settimana fa, invece, l'ultimo episodio simile accaduto al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove un infermiere è stato aggredito da un utente che non voleva attendere il suo turno. In quel caso la Funzione Pubblica della Cisl ha chiesto che la Asl si costituisse parte civile nell'eventuale processo a carico dell'energumeno.

