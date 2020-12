Puglia sferzata dal vento: danni e disagi. A Brindisi crolla un pino nel circolo tennis, un furgone portavalori colpito sulla superstrada 613

Maltempo e raffiche di vento su tutta la Puglia, dal Gargano fino a Leuca. La protezione civile ha emesso l'allerta meteo, arancione per tutto il territorio regionale, a causa delle raffiche di vento dai quadranti meridionali. Sospesi i collegamenti con le Isole Tremiti, cadute di alberi e cartelloni pubblicitari segnalati in varie località.

Ad Alezio (Lecce) la forza del vento ha fatto crollare il grande albero di Natale allestito all'ingresso da Gallipoli, in corrispondenza del parco Vittime delle Mafie, addobbato dall'amministrazione comunale con i contributi volontari degli abitanti e acceso pochi giorni prima di Natale. In attesa di essere raddrizzato con l'ausilio di una gru, l'albero è stato rimosso dalla sede stradale. La sua caduta, infatti, ha ostruito l'imbocco di via Roma, arteria principale del paese.

Il vento forte ha provocato danni anche in provincia di Brindisi. Decine le chiamate ai vigili del fuoco di Ostuni e Francavilla Fontana, per segnalazione di alberi e pali caduti nei centri urbani e nelle campagne. Nella città bianca, nel pomeriggio, paura proprio a causa delle forti raffiche di vento. All’improvviso si è staccata parte dell’intonaco di una facciata in via Nazario Sauro, nel centro storico. Calcinacci caduti su un autovettura parcheggiata nel vicolo, a pochi metri da Piazza della Libertà. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Locale e dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni per mettere in sicurezza la zona.

A Brindisi, invece, un albero si è abbattuto sulla copertura della sala bar del circolo tennis della città capoluogo. Per fortuna il locale era chiuso. Un incidente, infine, si è verificato sulla Lecce-Brindisi: un albero caduto sulla carreggiata ha causato un incidente per un furgone portavalori della Cosmopol. Molta paura, ma per fortuna danni solo al veicolo.

