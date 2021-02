Nella morsa del grande freddo: gelo e neve per San Valentino. Le città di Puglia si svegliano imbiancate

La tanto annunciata ventata di freddo gelido, proveniente dalla Siberia, alla fine è arrivata. E non ha colto impreparati i pugliesi, a partire da quelli che abitano la provincia di Brindisi, imbiancata. Già ieri la città si è svegliata con temperature al di sotto degli otto gradi.

Per le avverse condizioni meteo, per la giornata di oggi 14 febbraio, sempre a Brindisi e anche a Tuturano è stata disposta la chiusura dei cimiteri. Neve questa mattina anche nel Salento, in particolare lungo la costa ionica e nel nord Leccese.

Come annunciato dai meteorologi, sarà oggi la giornata più critica con un ulteriore calo delle temperature che porterà la neve anche a bassa quota. Con le temperature in forte calo sono state attivate tutte le procedure di sicurezza per garantire, in particolare, la viabilità nelle città, nei paesi ma soprattutto nelle strade extraurbane.

Il quadro per la giornata di San Valentino è destinato a peggiorare, con la pioggia che lascerà il passo ai fiocchi di neve. In Puglia sono previste ancora precipitazioni nevose isolate sull'intero territorio, fino a quote di pianura o al livello del mare, con apporti al suolo generalmente deboli. In ulteriore lieve calo, specie nei valori minimi, la temperatura, con diffuse e persistenti gelate.

Nel Brindisino, nel corso di un vertice in prefettura, nell'ottica di garantire i servizi essenziali ed evitare gravi inconvenienti per la popolazione, è stato chiesto a tutti i sindaci dei comuni, di effettuare una ricognizione delle scorte di sale, di verificare la funzionalità dei mezzi per lo spargimento del sale e per lo sgombero della neve ed effettuare una valutazione in merito alla possibilità di raggiungere, anche nell'ipotesi di condizioni meteo estremamente severe, persone affette da patologie tali da richiedere assistenza medica e fornitura di farmaci.

Spetterà sempre ai sindaci quest'oggi valutare quelle che sono le criticità del proprio comune ed intervenire di conseguenza. Nei casi più critici sarà anche possibile attivare i centri operativi comunali, fermo restando che specifiche criticità rilevate sul proprio territorio, non gestibili in ambito comunale, andranno tempestivamente segnalate alla prefettura per eventuali interventi coordinati. Per oggi, giornata di San Valentino, soprattutto nei comuni di collina più esposti all'arrivo della neve, si consiglia di limitare al massimo gli spostamenti e di uscire solo per comprovate esigenze. Vanno limitate anche le attività sportive all'aria aperta visto che in caso di infortunio l'ospedale Perrino è già in affanno a causa della pandemia. Se si è costretti a mettersi in viaggio, - raccomanda la Prefettura - si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alla possibile formazione di ghiaccio sulle strade, montando pneumatici da neve o portando a bordo catene da neve, moderando la velocità e mantenendo le marce basse per evitare il più possibile le frenate.

