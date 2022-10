Maltempo a Brindisi, allagamenti e auto in panne

Nella notte squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e dei distaccamenti di Francavilla e Ostuni sono state impegnati per vari allagamenti. Le zone maggiormente colpite sono state quelle di San Vito dei Normanni, Carovigno e San Michele Salentino.

Acqua di oltre un metro

Diversi anche le richieste di soccorso da parte di automobilisti rimasti bloccati a causa della forte pioggia. In particolari i disagi hanno riguardato le zone collinari caratterizzate da saliscendi e avvallamenti, dove le abbondanti piogge della notte hanno creato acquitrini profondi anche oltre un metro.

Problemi atavici

La mancanza di impianti per fare defluire l'acqua piovana o l'assensa di manutenzione degli stessi con fogliame accumulato sulle griglie di scolo, hanno determinato gli allagamenti che si verificano tutte le volte che la pioggia cade insistente per ore.

La denuncia di Coldiretti

Le violente precipitazioni che si sono abbattute a macchia di leopardo sulle regioni del meridione hanno colpito duramente le campagne con intere aziende finite sott'acqua, campi coltivati allagati, blocco delle semine dei cereali e dei trapianti degli ortaggi, frane e problemi alla viabilità rurale. È quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti dell'ondata di maltempo che si è abbattuta dalla Sicilia alla Puglia, dalla Calabria alla Basilicata. Una situazione che fa salire il conto dei danni provocato dall'esplosione degli eventi estremi nel 2022 in agricoltura dove, sottolinea la Coldiretti, superano già i 6 miliardi di euro dall'inizio dell'anno, pari al 10% della produzione nazionale. Dall'inizio dell'anno, la Coldiretti ricorda che gli eventi estremi sono cresciuti del 42%, rispetto allo scorso anno, con il 2022 che si classifica fino ad ora in Italia come il più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di quasi un grado (+0,96 gradi) rispetto alla media storica, ma si registrano anche precipitazioni ridotte di 1/3 anche se più violente secondo Isac Cnr.