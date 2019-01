Malore alla guida Muore un bidello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è sentito male mentre era in auto e un arresto cardiocircolatorio non gli ha dato scampo. Un fasanese di 59 anni, Stefano Pentassuglia, è deceduto nella tarda mattinata di ieri mentre percorreva alla guida della sua Ford Focus la statale 379 in direzione Brindisi. L'uomo ha accusato un malore e ha perso il controllo della sua auto andando a finire contro il guard rail laterale all'altezza della uscita Torre Canne sud. Alcuni automobilisti di passaggio, credendo ad un incidente, hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha trovato il 59enne riverso sul volante.È parso chiaro di come l'uomo non avesse lesioni traumatiche e che invece fosse in arresto cardiaco. I sanitari hanno provato a rianimarlo per svariati minuti ma non c'è stato nulla da fare e hanno così constatato il decesso dello sfortunato automobilista. Sul luogo dell'incidente si è anche portata una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano per gli accertamenti del caso e per regolare la viabilità anche se l'auto del 59enne non ha ostruito la trafficata arteria e il traffico non ha subito rallentamenti. I militari dell'Arma hanno poi autorizzato lo spostamento della salma una volta ricevuta l'autorizzazione del magistrato di turno. L'improvvisa scomparsa di Stefano Pentassuglia ha lasciato sgomenta la comunità scolastica di Fasano. L'uomo, infatti, faceva parte del personale Ata in servizio nel plesso scolastico di scuola primaria di via Mignozzi, uno dei più grandi della città. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno tra le mura dell'istituto e naturalmente grande è stato lo sconforto dei colleghi e della dirigente del 2° Circolo didattico. Tutti lo ricordano come un uomo molto dedito al lavoro e sempre disponibile verso colleghi e docenti.