"Magrì Arreda", dopo i licenziamenti il sequestro dei beni: evasione da cinque milioni

BRINDISI - Un sequestro di beni e denaro per 2 milioni e 800mila euro è stato eseguito nei confronti degli imprenditori Vincenzo Magrì e della moglie Maria Lucia Scatigna, 66 e 46 anni di Francavilla Fontana, al vertice del gruppo MagrìArreda che gestisce diversi punti vendita di negozi di mobili in tutt’Italia. I due erano stati arrestati nel dicembre scorso per estorsione e autoriciclaggio in relazione a irregolarità nel trattamento dei dipendenti. Sono tornati in libertà e pende richiesta di rinvio a giudizio. I finanzieri, nel corso delle indagini, hanno effettuato anche una verifica fiscale da cui sono emerse presunte condotte fraudolente nella dichiarazione dei redditi, l’occultamento delle scritture contabili obbligatorie e la sottrazzione fraudolenta al pagamento delle imposte. Secondo gli investigatori una sistematica evasione fiscale “mediante un consolidato e variegato meccanismo di occultamento dei ricavi effettivi della società”.Vi sarebbero state cessioni di merce ad operatori commerciali situati in diverse regioni del Sud Italia mai documentate o documentate da bolle d’accompagnamento che sarebbero state distrutte quando la merce raggiungeva la destinazione senza aver subito controlli su strada.Nel dettaglio, fra il 2012 e il 2018, vi sarebbero stati circa 5 milioni di euro di ricavi sottratti a tassazione ai fini Iva e Ires, per il 2018 e 2019, l’Iva sottratta sarebbe pari a circa 900.000 euro. E’ stato quindi eseguito un sequestro preventivo per equivalente, disposto dal gip di Brindisi, di 13 unità immobiliari, tra cui una villa di pregio, del saldo attivo dei rapporti di conto corrente e delle quote societarie intestate a Scatigna. Nei giorni scorsi era stata annunciata la chiusura dei punti vendita con conseguenti 100 licenziamenti.