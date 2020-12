Maestra positiva al Covid: in quarantena tre classi di due scuole materne

Il contagio non si ferma e continua a colpire alunni e personale docente delle scuole brindisine. L'ultimo istituto a soccombere al coronavirus è il Comprensivo Santa Chiara di Brindisi. Da questa mattina gli alunni che frequentano due classi della materna Jean Piaget e una della vicina scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco sono in quarantena. Il Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Brindisi ha chiesto all'istituto diretto dal preside Maurizio Fino l'elenco degli alunni della classi interessate, per eseguire i tamponi ai bimbi che la scorsa settimana sono entrati in contatto con la docente di madrelingua esterna.



La comunicazione è arrivata nei gruppi WhatsApp solo nella tarda mattinata di lunedì scatenando l'ira delle famiglie. A quanto pare la docente esterna di madrelingua che ha fatto lezione martedì e mercoledì scorso nelle tre classi del Comprensivo, aveva già manifestato i primi sintomi.

«Ci troviamo nel bel mezzo di una pandemia mondiale - affermano i genitori - dove ogni giorno rischiamo di far aumentare vertiginosamente il numero dei casi e ancora in questo istituto si continua a scherzare con il fuoco. Nella fretta di far partire il corso di inglese a pagamento che i nostri figli frequentano già dallo scorso anno in orario curriculare, nessuno si è preoccupato, di proporre alla docente esterna all'istituto, un test sierologico per il bene dei nostri figli».



Per una delle tre classi coinvolte, peraltro, si tratta già del secondo periodo di quarantena dall'inizio dell'anno scolastico. «Si chiede a tutti di fare massima attenzione - riprendono i genitori - e noi in primis abbiamo fatto tanti sacrifici pur di mandare a scuola i nostri figli e poi il dirigente, in una situazione così grave, non si scomoda neanche ad emanare una circolare per comunicare alle famiglie quanto accaduto? È assurdo».

Una lamentela che accomuna tutte le famiglie delle classi coinvolte. «Ho portato mia figlia a far visita ai nonni nel weekend- aggiunge un'altra mamma - che per altro hanno diverse patologie molto gravi, senza sapere che è stata a contatto con un positivo. In quarantena sono stati posti solo i bimbi che mercoledì hanno frequentano il corso. In classe però ce ne sono altri che non hanno aderito al progetto. Come intendono regolarsi scuola e Asl a riguardo?».



Tra le famiglie degli alunni coinvolti, all'indomani della festività dell'Immacolata, ci sono ancora parecchi dubbi sulla gestione dell'intera vicenda. «Chiediamo al sindaco Rossi e all'assessore alla Pubblica Istruzione di farsi portavoce delle nostre istanze - concludono i genitori - sia gli studenti delle altre classi che gli insegnanti che insegnano in più classi, sono probabilmente entrati in contatto con la docente madrelingua, quindi sarebbe opportuno da parte dell'Asl mettere in isolamento fiduciario l'intero Comprensivo così come è stato fatto per altre scuole della città».

