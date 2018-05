Luperti fa un passo “di lato”: «Non sosterrò nessuno e sarò una spina nel fianco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Si commuove più volte, parlando della sua famiglia ma anche dell’impatto mediatico della sua vicenda giudiziaria, l’ex assessore Pasquale Luperti, che ieri ha annunciato il “passo di lato” ed il ritiro dalle prossime elezioni amministrative. Luperti, dunque, dopo il caos scoppiato nella coalizione di centrodestra a seguito del suo coinvolgimento nell’inchiesta sulla Multiservizi che ha portato ai domiciliari il capo del personale Daniele Pietanza, ha deciso di non candidarsi con Brindisi Popolare.Questo non vuol dire, però, che sosterrà nonostante tutto il candidato sindaco del centrodestra Roberto Cavalera, con il quale lui ma anche la ex collega di consiglio comunale e compagna di partito Marika Rollo si sarebbero dovuti candidare. «Non darò - spiega infatti Luperti - indirizzo voto a favore di nessuno».E a domanda diretta sul sostegno a Cavalera risponde: «Voglio stare con la mia famiglia, non faccio campagna elettorale per nessuno. Ma sarò vigile sui comportamenti dei consiglieri. Per questo ho detto che faccio un passo di lato e non indietro: vigilerò sul Pug, visto che dicono che Luperti o i suoi parenti sono proprietari di oltre 30 ettari sulla costa».Segno che a differenza di quanto possa sembrare, i rapporti con la coalizione di centrodestra non si sono chiusi in maniera particolarmente pacifica. «Sarò un problema. Non pensassero - dice rivolgendosi a chi vorrebbe tenerlo fuori dalla politica - che hanno distrutto Luperti, che l’hanno messo in un angolo. Sarò una rottura pesante. Sono fuori dal consiglio comunale e nessuno potrà dire che riesco a creare difficoltà ma vigilerò».Sono principalmente due infatti, secondo l’ex assessore all’Urbanistica dell’amministrazione Consales, le questioni attorno alle quali gravitano interessi importanti. «Innanzitutto - sottolinea - il Pug, sul quale tutti vogliono mettere le mani, come ho già detto e denunciato. E credo proprio che a qualcuno farà comodo avere 32 persone in consiglio comunale che non sanno distinguere tra una delibera e una determina, tra un ordine del giorno ed una mozione. Farà comodo a chi si riunisce per aprire planimetrie negli studi di qualcuno. Soprattutto a chi sicuramente tenterà di mettere le mani su uno degli strumenti più importanti della città, sul quale serve massima trasparenza. E l’altro argomento delicatissimo, con decine e decine di interessi, sono i rifiuti, sui quali tutti predicano bene e razzolano male. Ormai sono fuori dal consiglio comunale e vigilerò. E sono convinto anche che la magistratura farà attenzione a questa campagna elettorale. Ma non, come tutti chiedono, sulla “purificazione” delle liste ma su chi ruota intorno ai personaggi che, pur non candidandosi, mettono in lista persone che fanno riferimento a loro. Io, nella vita, ci ho sempre messo la faccia ed è molto brutto cercare di portare determinati interessi a danno di altri mettendo dentro persone facili da gestire dall’esterno del consiglio comunale».