Lui la lascia, lei gli spedisce a casa prodotti da pagare: denunciata per stalking

Lui la lascia e lei, per tutta risposta, si vendica acquistando prodotti su internet e inviandoglieli a casa. Rigorosamente da pagare. Arriva da Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, una curiosa storia di stalking, bloccata dai carabinieri, che hanno denunciato per atti persecutori una donna di 46 anni, originaria della provincia di Lecce.

La fine della relazione

La donna aveva avuto una relazione con un uomo di 47 anni, di Torre Santa Susanna. Quando lui aveva deciso di troncare i rapporti, lei non si era data per vinta. Non accettava di essere stata messa da parte, e per vendicarsi avrebbe perseguitato la vittima facendogli recapitare numerosi oggetti ordinati su varie piattaforme commerciali on-line, con pagamento in contrassegno, dunque alla consegna, e accendendo a suo nome diversi finanziamenti. La vittima, stanca di quanto stava accadendo, ha denunciato tutto ai carabinieri. Nel corso della perquisizione a casa della donna, i militari hanno sequestrato il telefono cellulare.