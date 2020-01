Luci accese anche di giorno nel Comune in predissesto: la foto denuncia

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune è in pre-dissesto e la cinghia dovrà essere stretta, ma intanto a Brindisi le luci sono accese anche di giorno, come dimostra la foto scattata oggi in città.Evidentemente qualcuno, a Palazzo di Città, ha dimenticato di sintonizzare l'accensione con i nuovi orari e non ha tenuto conto dell'allungamento delle ore di luce che, a partire dal solstizio d'inverno, il 21 dicembre, annuncia l'avvicinarsi inesorabile di una nuova primavera. Di certo, non per i conti dell'ente.