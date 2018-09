Litiga con la moglie e fugge da casa: ritrovato disidratato dopo 48 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Litiga con la moglie e scappa da casa: ritrovato dopo quasi 48 ore un 62enne di Ostuni, che si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione. Sono stati i poliziotti della Città bianca, coordinati dal vicequestore aggiunto Gianni Albano, a rintracciare l’uomo, che vagava a piedi sulla complanare, in direzione Bari, nel tratto di strada che dal Pilone conduce a Torre Canne. Una storia a lieto fine, in cui fondamentale è stato il servizio predisposto dalla Prefettura di Brindisi, dopo la denuncia di scomparsa da parte del fratello del disoccupato ostunese al commissariato locale. Non era la prima volta che l’uomo, affetto da problemi psichici, si allontanava da casa. Mai però aveva trascorso oltre sei ore senza dare sue notizie. Angoscia e timori per una possibile tragedia che hanno caratterizzato le due giornate di scomparsa per i suoi familiari. La prima richiesta di soccorso alle forze dell’ordine è giunta nel tardo pomeriggio di sabato da parte della moglie, che ha raccontato ai poliziotti del piccolo diverbio intercorso con il marito, e la sua uscita di casa, senza soldi e senza cellulare.Non vedendolo ritornare per l’ora di cena, la donna preoccupata ha allertato gli agenti, che sin da subito si sono attivati per il suo ritrovamento, seppur non erano ancora trascorse le ore per la procedura di scomparsa. Le esigenze mediche delle cure fondamentali a cui è sottoposto l’uomo, hanno portato le forze dell’ordine ad avviare un primo monitoraggio della zona. Nel pomeriggio successivo, con la denuncia presentata, si è insediato il coordinamento, in casi così particolari, della Prefettura.Associazioni di volontariato e forze dell’ordine hanno controllato palmo a palmo l’intero territorio di Ostuni, tanto nel centro abitato, con particolare attenzione a luoghi di condivisione come villa comunale, parrocchie e centro Caritas, ma anche le zone di campagna e l’intera fascia costiera, per 40 chilometri, da sud a nord del litorale della Città bianca. È stato proprio in quest’ultima area, che all’indomani mattina, una auto civetta del commissariato di Ostuni ha notato un uomo, con caratteristiche fisiche simili a quelle delle descrizioni dei parenti, vagare sulla complanare nord nei pressi del Pilone.Con discrezione, evitando che la presenza delle volanti potesse impaurire il 62enne, un poliziotto, si è avvicinato e riconosciuto l’uomo, rassicurandolo e accompagnandolo, in auto, negli uffici del commissariato. Disidrato, affamato, e con la necessità di assumere farmaci specifici per la sua patologia, l’ostunese, è stato alimentato e accompagnato in ospedale, dove i medici hanno constatato che le sue condizioni, nonostante l’immane sforzo fisico per le oltre 40 ore a girovagare tra le campagne, non erano comunque tali da richiedere il ricovero. L’uomo, così ha potuto far ritorno a casa, dove ad accogliere ha trovato i suoi familiari, ancora scossi dopo la paura degli ultimi giorni. Il 62enne ha raccontato ai poliziotti, di essere giunto anche a Savelletri, durante il suo peregrinare sul litorale ai confini tra i territori di Ostuni e Fasano. Oltre 30 chilometri in marcia a piedi, fino all’incontro con i poliziotti, fondamentale per riportarlo a casa sano e salvo.