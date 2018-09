Litiga con il vicino e spara: arrestato per tentato omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCAVILLA - Il culmine dell’ennesimo litigio col vicino di casa, ha impugnato un fucile e ha fatto fuoco, colpendo il “rivale” alla base del collo e ad un braccio. È ricoverato all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi in gravissime condizioni il 38enne di Francavilla Fontana Dario Caniglia, raggiunto dai colpi esplosi dall’arma, tutt’ora cercata dai carabinieri, impugnata dal 23enne Giovanni D’Angela. I due, sono vicini di casa. Entrambi, vivono negli appartamenti al primo piano del civico 26 di via Calamandrei, quartiere San Lorenzo della Città degli Imperiali. Alla base del gesto, futili motivi. I fatti intorno alle 14.30. Sul posto, i militari della compagnia di Francavilla Fontana che hanno arrestato D’Angela con l’accusa di tentato omicidio. È in prognosi riservata, invece, il ferito.