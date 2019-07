Lite a bordo tra due sorelle e l'aereo parte dopo un'ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schiaffi a bordo di un volo della compagnia Ryanair in partenza da Brindisi per l'aeroporto bergamasco di Orio al Serio. Ieri, poco prima delle 13, è stato il litigio scoppiato tra due sorelle cinquantenni (arrivate improvvisamente alle mani) a spingere il comandante a ritardare di un'ora la partenza e ad informare dell'accaduto le forze dell'ordine. Una volta atterrati ad Orio, a salire la scaletta dell'areo sono stati gli agenti di polizia per accertare i motivi di quella lite, a quanto pare nata per futili motivi ma che ha messo in allarme i compagni di viaggio: «Eravamo in attesa del decollo quando abbiamo sentito due donne dapprima litigare e poi passare alle mani», hanno raccontato. «Qualcuno di noi, al limite della pazienza per quello che stava accadendo, ha anche urlato fuori, ma solo per permettere che quel viaggio potesse finalmente iniziare. A bordo c'erano anche diversi bambini, e la fretta di partire era tanta per degli impegni da rispettare nel nord Italia».Nemmeno un novità, perchè di risse a bordo dei voli di linea e di atterraggi fuorirotta ne è piena la cronaca italiana. Per fortuna, ieri si è trattato solo di qualche schiaffo, scambiato tra due sorelle sul volo FR8496 delle 12,45. Partito poi dall'aeroporto del Salento alle 13,55 dopo quella questione di famiglia che non riusciva a risolversi nemmeno con l'intervento del personale di bordo. Gate 11. Tutto sembrava tranquillo ieri mattina quando i passeggeri del volo Ryanair hanno iniziato a mettersi in fila per il check-in. «Come potevamo pensare che di lì a poco sarebbe successo l'imprevidibile tra quelle due signore: che si trattava di due sorelle l'abbiamo scoperto solo dopo», hanno continuato a raccontare alcuni passeggeri. Una volta a bordo, mancava solo l'ok del comandante per lasciare la pista, ma il litigio tra le due passeggere, accomodate sulla stessa fila nella parte anteriore dell'aereo, ha iniziato ad impensierire non poco il resto di quella comitiva quando sono partiti degli schiaffi.Pronto nelle vicinanze anche l'intervento di alcune persone e poi del personale di bordo, ma la controversia non riusciva a chiarirsi tra le due donne, tanto da provocare un sensibile ritardo sulla partenza e, di conseguenza, qualche malumore tra i passeggeri, che hanno continuato a raccontare. «Non è stato chiaro il motivo di quel battibecco, di certo c'è che il tempo passava e l'aereo continuava a non lasciare la pista, accumulando così un ritardo sempre maggiore».A bordo, poi, non è mancato un viavai di gente nel corridoio centrale. Insomma, sembrava che quella storia non finisse mai. Poi il decollo, un'ora dopo quanto previsto. Soltanto pochi giorni fa, un altro imprevisto aveva ritardato il decollo di un aereo della stessa compagnia irlandese dallo scalo di Brindisi. A fine giugno, infatti, un'altra mattinata - molto lunga e per cause diverse - aveva accompagnato altri viaggiatori del volo Ryanair Brindisi-Orio al Serio. La partenza dell'aereo, prevista per le 8.40 (come da protocollo) aveva subito un consistente ritardo: poco più di quattro ore.Alla fine, il velivolo aveva lasciato l'aeroporto del Salento alle 12,50. Quattro ore e dieci minuti in più rispetto a quanto riportato sui biglietti acquistati dai passeggeri che, comprensibilmente, non avevano gradito la lunga attesa.