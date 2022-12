Francavilla, è morto Lillino: lo storico proprietario del Bar Juve. Era il re dello spumone

Si è spento questa mattina Teodoro Sardiello, per tutti Lillino, proprietario del Bar Juve a Francavilla Fontana. Aveva 79 anni, è stato colto da un malore in centro. Era un'istituzione a Francavilla, dove ha deliziato generazioni con i dolci della sua pasticceria: dai gelati al tradizionale spumone, che non è mai mancato sulle tavole dei francavillesi nelle giornate di festa. E non solo. Il Bar Juve, in centro, è un punto di ritrovo per adulti e bambini. Una tradizione passata di generazione in generazione.

Il ricordo del sindaco

«Quando ho appreso dell'improvvisa scomparsa - ha scritto sui social Antonello Denuzzo, sindaco di Francavilla - di Teodoro Lillino Sardiello ho pensato istintivamente al suo gelato artigianale che era un premio quando ero piccolo, al pistacchio, al limone, al suo rinomato spumone, al Bar Juve che frequento da sempre e che è diventato una meta anche per mia figlia. Ho pensato che quest'uomo ha lasciato dietro di sé tutto il buono che ha prodotto, letteralmente. I suoi familiari mi perdoneranno se esprimo il cordoglio di adulti e bambini in questa maniera che soltanto all'apparenza è un po' leggera, ma Lillino ha dispensato dolcezza a intere generazioni e oggi l'amarezza per quel che è accaduto non lascia spazio ad altri pensieri. Gli sono grato per avere ispirato molti qui a Francavilla Fontana con la qualità altissima del suo lavoro. "Da Lillino", per sempre».