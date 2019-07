Lavoro in nero, controlli a tappeto della Finanza: irregolarità anche in un bed&breakfast

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guardia di finanza ha eseguito 48 controlli in provincia di Brindisi, nel corso dei quali sono stati scoperti 27 lavoratori impiegati totalmente in nero. Sedici verbali sono stati quindi compilati per altrettanti datori di lavoro.In una camiceria sono stati scoperti sei lavoratori irregolari e in un bed & breakfast altri due. I controlli effettuati dai finanzieri andranno avanti per approfondire anche i profili fiscali delle persone ritenute responsabili delle violazioni riscontrate.Da gennaio 2019, la Guardia di finanza di Brindisi ha individuato e segnalato circa 200 lavoratori irregolari.