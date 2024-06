Lavori all'ex tabacchificio. Resort di lusso nel 2025: «Custodi di questa storia»

Ci sono tracce della storia di Ostuni ovunque nell'antico convento, poi preziosa testimonianza di archeologia industriale, e che tra pochi mesi diventerà un resort a cinque stelle. «E noi vogliamo essere custodi di questa storia». E' un cantiere che prosegue a pieno ritmo quello a valle del centro storico della Città Bianca, nell'ex tabacchificio dove tanti simboli della storia dell'artigianato locale, presenti tra le imponenti mura, confermano il valore identitario di questo antico immobile. Su tutti l'utilizzo della pietra che sta riemergendo con le tecniche usate in questa fase di lavori. «Il nostro cronoprogramma è in linea con quelle che erano le nostre prospettive. Avevamo detto due anni di lavori e crediamo che i tempi possano essere rispettati. Ad oggi, l'apertura è confermata per l'estate del 2025».

L'annuncio è di Bianca Passera (sorella dell'ex ministro Corrado Passera) presidente del gruppo LarioHotels divenuto oltre un anno fa proprietario dell'immobile.

Da tempo si conosce anche il nome del resort che nascerà tra pochi mesi: "Vista Ostuni", che parte della catena di boutique hotel di charme "Vista" che sta investendo in luoghi di grande attrattiva. «Siamo felici che questo edificio iconico per Ostuni stia riprendendo vita e siamo molto contenti di come i lavori stanno progredendo, perché afferma Bianca Passera - frutto di una collaborazione a 360 gradi: da Roberto Murgia, responsabile del progetto con tutto lo studio di architettura Rma di Milano, alle imprese del territorio fino al Comune di Ostuni, alle istituzioni locali e Sviluppo Puglia».

Un investimento importante

Un investimento importante quello deciso dalla famiglia Passera, in un territorio che tra pochi giorni ospiterà il G7. Una vetrina mondiale che rafforza la destinazione "Puglia", di cui il gruppo LariosHotel ne aveva già intuito le potenzialità decidendo di investire attraverso il recupero di un bene storico, come l'ex Manifattura Tabacchi a poche decine di metri dal borgo antico. «Sarà un albergo in un luogo, come Ostuni, come la Puglia, che sta raggiungendo traguardi incredibili, ed il G7 ne è la conferma del valore di questa destinazione turistica. La Puglia è una terra meravigliosa e sta diventando una meta particolarmente ambita. Credo prosegue Passera - che sia importante per Ostuni avere un albergo 5 stelle lusso, che si chiamerà Vista Ostuni, perfettamente integrato con il tessuto urbano. Davvero voglio evidenziare questo bel lavoro di team. Si tratta del recupero di un bene storico ed identitario di Ostuni. Abbiamo gli occhi puntati. Ma è una sfida anche per noi». Una superficie di oltre 6mila metri quadrati e 1.700 metri quadrati di terrazzi con "vista" sulla Piana degli ulivi millenari per una struttura dove l'artigianato locale sarebbe presente in svariate forme anche d'arredo. Perché l'integrazione con il territorio secondo la proprietà- potrà diventare un valore aggiunto del nuovo resort.



Su quelle che sono le esigenze legate alla viabilità, in considerazione dell'area del cantiere dove ci sono ora dei semafori mobili, ed in vista delle prossime settimane dove sono previsti i maggiori flussi turistici, la proprietà e la parte tecnica, specificano che si sta «facendo il possibile come concordato con le autorità comunali affinché questo abbia il minore impatto sulla città». Intervento di messa in sicurezza che riguarda uno dei tratti della viabilità cittadina più utilizzati durante la stagione estiva per raggiungere il litorale e gli svincoli per la strada statale 379.

