OSTUNI - Lavori abusivi nei pressi del parco Dune Costiere: sequestrato un cantiere nelle campagne di Ostuni, a poche decine di metri dall’area naturale, in contrada Torre Bianca. Denunciato un 28enne di Monopoli proprietario del terreno. Sono stati i carabinieri forestali della Città Bianca a scoprire quanto stava avvenendo, in modo illecito, vicino ad un uliveto secolare: la realizzazione di due basamenti di cemento armato, adiacenti ad un fabbricato esistente, all’interno di una proprietà privata. Il proprietario di fronte alla richiesta delle autorizzazioni per eseguire le opere, non avrebbe esibito alcuna documentazione giustificativa dei lavori edili che stava realizzando: due basamenti di cemento armato, rispettivamente 30 e 60 cm fuori terra, che -l’autorità giudiziaria ipotizza – facessero parte di opere per creare un ampliamento con nuove volumetrie. Una serie di lavori per la quale sarebbe stato necessario un permesso di costruire. Ultimo aggiornamento: 21:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA