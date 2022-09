Lavoratori in nero, blitz della finanza tra hotel, ristoranti e cantieri edili a Ostuni

Avrebbero impiegato operai in “nero” in hotel, ristoranti ma anche nei cantieri edili: blitz dei finanzieri di Ostuni. Setti i casi accertati negli ultimi giorni da parte dei militari, coordinati dal Capitano Gianluca Pierri. In particolare sono stati scoperti 3 lavoratori “in nero” e 4 irregolari: contestate alle imprese violazioni previste dalla normativa in materia di lavoro.

Già sospese 16 attività



Gli ultimi casi accertati rientrano in un’attività più ampia di contrasto al lavoro “sommerso” che nelle scorse settimane ha portato alla sospensione di 16 attività in cui dalle verifiche sono emerse gravi irregolarità nell’assunzione dei dipendenti, in alcuni casi, mai formalizzata.