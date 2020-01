Scatta foto alla ex con un amico E poi la minaccia

È accusato di minacce e atti persecutori, un 27enne di Latiano, G.S. arrestato nelle scorse ore ad Ostuni. Il presunto stalker è stato fermato nella Città Bianca secondo la ricostruzione degli inquirenti- al termine di una serie di atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti della sua ex, trovata in compagnia di un amico.

La circostanza avrebbe creato non poca tensione tra i presenti con il giovane che avrebbe iniziato ad inveire contro la ragazza, residente ad Ostuni. Oltre le urla il 27enne ha scattato anche alcune foto nei confronti della donna, minacciandola di inviarle ai suoi familiari se non fosse tornata con lui. «Devi essere per sempre solo mia».

Nonostante lo stato di agitazione e la paura del momento la ragazza ha avuto la forza ed il coraggio di chiedere l'intervento dei poliziotti. Il tempestivo arrivo degli agenti, coordinati dal vicequestore Gianni Albano, ha evitato guai peggiori anche alla stessa vittima delle minacce dell'ex. Anche alla presenza delle forze dell'ordine, infatti, il 27enne avrebbe continuato a inveire contro la malcapitata al punto che gli agenti hanno dovuto fisicamente frapporsi per evitare un'aggressione anche fisica. Raggiunti gli uffici del commissariato di Ostuni, la vittima in sede di denuncia ha precisato che quanto accaduto poco prima, era solo l'ultimo degli episodi, che nel recente passato avrebbero destabilizzato e non poco la sua quotidianità, sempre a causa delle insistenze dell'ex.

Decine sarebbero stati infatti secondo quanto raccontato dalla ragazza- le circostanze in cui l'uomo avrebbe dato luogo ad appostamenti sotto casa e sul posto di lavoro, inseguimenti con l'auto, invio di messaggi. Circostanze dovute al fatto che l'uomo non ha mai accettato la fine della loro relazione. Più volte, negli ultimi tempi l'avrebbe minacciata di morte dicendole chiaramente che non doveva essere di nessun'altro. Così come sarebbe avvenuto anche nelle scorse ore ad Ostuni, in un'area non molto distante dal centro cittadino: le nuove invettive contro la donna e le insistenze che sarebbero potute degenerare anche in un'aggressione fisica senza l'arrivo dei poliziotti.

Una scelta non facile, ma di coraggio, della ragazza che in questo momento storico, ha trovato l'immediato supporto normativo della recente legge, Codice rosso approvata dal Parlamento, e che prevede provvedimenti immediati da parte dell'autorità giudiziaria dopo la denuncia, per evitare il reiterarsi di situazioni di pericolo da parte della vittima. E così gli elementi raccolti dal commissariato di Ostuni sono stati condivisi con il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Brindisi che ha disposto che il 27enne di Latiano fosse tratto in arresto. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato trasferito nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

«L'intervento della Polizia di Stato consente di porre l'attenzione si legge in una nota della Questura di Brindisi- sulla necessità di rivolgersi alle Istituzioni per scongiurare femminicidi e amori malati».

D.San.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA