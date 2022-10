Sorpresi a rubare i ponteggi dal cantiere della scuola: arrestati dai carabinieri

Sono stati sorpresi a rubare i ponteggi dal cantiere sequestrato nella scuola “B. Longo”: arrestati in flagranza dai carabinieri. Risponderanno di furto aggravato in concorso e violazione dei sigilli. I militari, a seguito di una segnalazione telefonica, sono intervenuti in via Fosse Ardeatine di Latiano, presso il cantiere edile sito all’interno dell’istituto scolastico “B. Longo”: una volta sul posto i carabinieri hanno scoperto i due uomini, di 31 e 33 anni entrambi di Latiano, che avevano già asportato una parte di materiale edile.

I ponteggi, che erano già stati caricati su un mezzo, sono stati restituiti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati rimessi in libertà.