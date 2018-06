Lancia una tenaglia durante la lite. Spappolata la milza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un banale litigio che, però, ha rischiato davvero di finire in tragedia, è costato alla vittima, il titolare di un’azienda edile, l’asportazione della milza e, al presunto aggressore armato di tenaglia, operaio presso la stessa azienda, una denuncia a piede libero.Protagonisti della vicenda, il datore di lavoro e un suo dipendente. A fare da sfondo all’episodio, invece, un cantiere in attività a San Pancrazio Salentino, dove i fatti, poi oggetto di denuncia querela, si sarebbero verificati ormai un mese fa.La vicenda, è stata ricostruita dopo settimane di indagini dai carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna, per quanto in un primo momento proprio le forze dell’ordine siano state tenute all’oscuro di quanto, anche per sommi capi, sia davvero accaduto in quel cantiere.Alla base del litigio, sembrerebbe, più o meno futili motivi professionali, capaci, appunto, di inasprire il rapporto tra il titolare e l’operai e, alla fine, pure gli animi. E così, come spesso purtroppo accade, dal litigio verbali si è poi passati ai fatti.Per quanto la dinamica resti ancora tutta da ricostruire, e come l’accusa a carico dell’indagato tutta da dimostrare, al culmine del battibecco, l’operaio 28enne avrebbe lanciato la tenaglia in metallo che aveva in mano contro il suo stesso datore di lavoro, colpendolo con forza all’addome. Da qui, la caduta a terra e le grida. Da qui, pure, la corsa all’ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana, dove l’uomo era stato condotto d’urgenza da un’ambulanza del 118.Arrivato al pronto soccorso, il 37enne, dopo i controlli, era stato poi trasferito in fretta e furia in sala operatoria per l’asportazione della milza, spappolatasi a causa del violento impatto con l’attrezzo da lavoro e capace, quindi, di provocare uno stato emorragico addominale.I carabinieri erano stati informati dell’episodio già in ospedale, dove la versione fornita dall’uomo, sottoposto a intervento chirurgico e, quindi, a splenectomia, parlava di un semplice incidente sul lavoro. Nessun litigio, nessuna aggressione. Solo una caduta sul cantiere dalle pericolose, e dolorose, conseguenze. Gli investigatori dell’Arma, però, hanno voluto vederci chiaro e, alla fine, avrebbero ricostruito l’episodio, poi raccontato dalla vittima nella denuncia formalizzata in caserma. A finire nei guai, e in attesa di ascoltare comunque la sua versione dei fatti, è proprio l’operaio 28enne, deferito in stato di libertà e accusato di lesioni personali gravi.Accusa, come sempre, tutta da dimostrare per indagini che, comunque, proseguono nel tentativo di accertare le eventuali responsabilità e ricostruire interamente quanto accaduto quel giorno di fine maggio nel cantiere di San Pancrazio.