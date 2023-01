Ladri in azione nel parcheggio del PalaPentassuglia: rubate due auto

La festa nel PalaPentassuglia di Brindisi per la vittoria dell'Happy Casa, ladri in azione nel parcheggio a pagamento all'esterno. E' andata male a due tifosi che ieri sera, all'uscita, non hanno più ritrovato la propria auto. E così mentre i 3.500 tifosi spingevano Perkins e compagni verso un'altra rimonta da urlo, i ladri, all’esterno del palazzetto di contrada Masseriola, si aggiravano fra centinaia di auto in sosta nel grande piazzale totalmente al buio.

Due le auto rubate

Sono state rubate, secondo le prime notizie, una Ford Fiesta e una Nissan Qashqai. Un'esperienza da incubo dopo aver assistito alla partita contro Reggio Emilia. L'amara sorpresa dopo le 20,30 a conclusione della gara che ha visto trionfare il team guidato di coach Vitucci. Il parcheggio antistante il Palapentassuglia è un’area di sosta a pagamento (1,50 euro) senza custodia, come sottolineato anche dalle ricevute fiscali che vengono rilasciate dagli addetti. I proprietari hanno segnalato il furto alle forze dell’ordine. Indagano i carabinieri della Compagnia di Brindisi.