Ladri alla Caritas: rubano il cibo donato da Al Bano e Ferrarese

Passata di pomodoro, latte e olio donati da Al Bano e da Massimo Ferrese rubati dai ladri. La brutta sorpresa è stata denunciata dalla Caritas Diocesana di Brindisi. Fortunantamente non tutte le provviste sono finite nelle mani dei ladri: parte della donazione arrivata mercoledì dalla Fondazione “Puglia per la Vita”, fondata dal cantante e dall'ex presidente della Provincia brindisina, per sostenere le famiglie bisognose in questo momento di particolare crisi sanitaria e sociale, era stata consegnata a 40 parrocchie della diocesi. Tuttavia, nella notte tra mercoledì e giovedì ignoti hanno forzato l’accesso del deposito prelevando olio, latte e passata di pomodoro, utilizzando un mezzo di trasporto presente sul posto.

Accortisi dell’accaduto la mattina del giovedì, gli operatori Caritas si sono subito rivolti alla Polizia che ha avviato le indagini. Il mezzo è stato recuperato nel quartiere Paradiso, assieme a parte della refurtiva.

Il resto - scrive Don Piero Demita - responsabile della Caritas brinisina - non sappiamo in che mani sia finito dopo essere indebitamente, deplorevolmente ed illecitamente sottratto a persone e famiglie in difficoltà; tuttavia - conclude il sacerdote - come avvenuto in passato, questa Caritas non farà mancare a tali famiglie il sostegno e la vicinanza di sempre".