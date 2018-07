La grande festa per Rocco e Grazia, un matrimonio che dura da 75 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO - Un’inossidabile coppia di San Vito dei Normanni ha festeggiato d il suo 75esimo anniversario di matrimonio. Grazia Pascariello (93 anni) e Rocco Monaco (100 anni da compiere il prossimo 2 gennaio) si sposarono il 24 luglio 1943, quando era ancora in corso il secondo conflitto mondiale.Rocco era da poco rientrato dalla guerra, dopo aver militato nelle campagne di Albania, Grecia e Russia. Il suo ruolo era stato in prima linea, come barelliere: aveva soccorso e visto morire centinaia di soldati e aveva anche subìto l’amputazione di un tallone. Tornato in Puglia, si innamora di Grazia, il cui fratello aveva già sposato una sorella di Rocco. I due si conoscono fin da bambini, eppure, quando Rocco si fa avanti e chiede la mano di Grazia ai genitori di lei, la famiglia Pascariello si oppone categoricamente all’unione. Per i genitori di Grazia “questo matrimonio non s’ha da fare”. Ma la giovane coppia è irremovibile e decide di andare avanti, anche senza la loro benedizione.Il matrimonio, di cui non resta neanche una foto, viene celebrato con una cerimonia molto semplice, viste le ristrettezze economiche: perfino le fedi nuziali vengono prese in prestito, pur di suggellare l’unione davanti a Dio. Dopo la funzione, nemmeno una festa per Grazia e Rocco. Ma da allora in poi tutti gli anniversari che contano sono stati festeggiati a dovere dalla famiglia Monaco. Rocco e Grazia hanno sempre lavorato duro: boscaiolo lui, contadina lei. Le difficoltà nella loro vita non sono mancate: tra le altre la morte prematura di due figli. Ma loro forza d’animo li ha sempre sostenuti. Anno dopo anno, la loro unione si è cementata sempre di più, fino a raggiungere il prestigioso traguardo dei 75 anni di vita insieme. Sempre d’accordo? Mai un litigio? «Impossibile - dice sicuro Rocco -, con me è impossibile non andare d’accordo». A brindare con Grazia e Rocco presso la Vecchia Lamia di San Vito, c’erano le loro 4 figlie Vittoria, Mina, Piera e Anna Maria, gli 11 nipoti e i 13 pronipoti. Una famiglia che li adora e che non manca mai di far sentire la sua vicinanza.Dopo una vita di sacrifici e di duro lavoro, Rocco e Grazia continuano a mantenere uno spirito allegro: si amano e si punzecchiano come due fidanzatini. E se provi a chiedere a Grazia cosa ci vuole per vivere per così tanto tempo insieme, lei indica con un dito il cielo e poi allarga le braccia. La sua filosofia di vita, la porta scritta nel nome di battesimo: tutto è una grazia.