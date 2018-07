La giunta Rossi prende corpo, un professore universitario per la delega all'Urbanistica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Sta cominciando a prendere lentamente forma la prossima giunta municipale di Brindisi, che affiancherà il sindaco Riccardo Rossi ed il consiglio comunale nell’attività amministrativa e di programmazione. Proprio ieri, per la prima volta dopo la vittoria al ballottaggio, le quattro forze politiche che hanno sostenuto Rossi si sono sedute intorno ad un tavolo per decidere il da farsi, sebbene si sia trattato alla fine soltanto di un incontro interlocutorio. Il percorso, ad ogni, non sarà certo semplice visti i tanti problemi della città.Ed è anche per questo, verosimilmente, che il sindaco ha più volte parlato di una giunta che «sarà fatta di professionisti». Per essere più chiaro, ha usato anche un’immagine che riguarda proprio il suo lavoro: «Da ingegnere, se devo edificare un edificio, devo partire prima dalle fondamenta. E le fondamenta di questo edificio, che è un’amministrazione che vuole durare cinque anni e vuole dare tanto alla città, saranno date proprio dal consiglio comunale e dalla giunta che presentiamo. Saranno tutte persone perbene, persone che vogliono dare alla città e non hanno nulla da chiedere».L’impressione, almeno inizialmente, era quindi che nell’esecutivo - che Rossi ha già promesso sarà composto da donne almeno per il 40 per cento - dovessero esserci quasi solo professionisti esterni al consiglio comunale. In realtà, dalla prime indiscrezioni, l’impressione è che più di qualcuno tra gli assessori sarà “pescato” proprio tra i consiglieri comunali.Il Partito Democratico, che conta nove consiglieri ed al quale spetterebbero tre posti in giunta oltre alla delega del vice sindaco, dovrebbe avere in giunta Vittorio Rina, Rosy Barretta e un’altra persona il cui profilo non è ancora chiaro. Il primo dovrebbe diventare anche vice sindaco, oltre che assessore al Bilancio mentre alla seconda dovrebbero toccare Turismo, Marketing territoriale e forse Attività produttive, sebbene le deleghe non siano ancora stabilite con certezza. Ma l’assemblea del partito ha dato mandato alla delegazione di chiedere non solo il vice sindaco ma anche la presidenza del consiglio comunale, che potrebbe toccare ad Antonio Elefante.Altri due assessori andrebbero invece a Liberi e Uguali, che può contare su una pattuglia consiliare di tre persone. Uno dei due posti in giunta potrebbe essere occupato da Cristiano D’Errico, la cui nomina porterebbe all’ingresso in consiglio comunale di Giuseppe Massaro. Per il momento, tuttavia, il partito non ha preso decisioni.Per quanto riguarda la parte più “movimentista” della coalizione, quella composta da Brindisi Bene Comune e Ora tocca a noi, i nomi dovrebbero essere quattro. In particolare, per l’Urbanistica è il sindaco Rossi a chiarire di che figura si tratterà. «Siamo in contatto - dice infatti - con un professore universitario». Ma il nome, per adesso, resta top secret. Per la Programmazione economica e l’assessorato “Brindisi Smart”, invece, circola il nome di Roberto Covolo, ideatore dell’ExFadda di San Vito dei Normanni. La delega al Contenzioso, ma anche quella al Personale ed altre più tecniche, andrebbero a Mauro Masiello, avvocato e consigliere di Brindisi Bene Comune, la cui nomina porterebbe in aula consiliare per surroga Marco Vadacca. Infine, un posto anche per Ora tocca a noi, che dovrebbe portare in giunta Livia Dell’Anna, verosimilmente alle Politiche giovanili, e surrogare in Consiglio Stefano Bocchini.