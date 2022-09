La donna perde il controllo dell'auto sulla Statale e si ribalta: ferita

Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente nella tarda mattinata odierna sulla statale 379 all’altezza di Torre Canne, in provincia di Brindisi, direzione Bari.

Il mezzo si è ribaltato

La malcapitata era alla guida della sua Lancia Y quando, per cause tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che ha messo in sicurezza l’area bonificando l’impianto elettrico e carburante del mezzo incidentato onde evitare incendi. La conducente della Lancia è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 che l’ha poi trasportata in ospedale. I rilievi di rito sono stati curati dalla polizia stradale. Il traffico ha subìto notevoli rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza oltre di pulizia della carreggiata da parte degli operatori Anas.