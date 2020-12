L'auto si ribalta. Salvo ma ferito un operatore del Servizio 118

Si ribalta con l'auto sulla provinciale: ferito un infermiere della Città Bianca. L'incidente è avvenuto ieri mattina lungo la Sp 22 Ostuni- Ceglie Messapica, a circa tre chilometri dal centro abitato, poco dopo le 7. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Ostuni il 35enne con la sua auto privata, una Renault Clio, ha perso il controllo del mezzo, arrestando la sua corsa al centro delle due carreggiate. Fortunatamente negli stessi istanti nessun altro veicolo transitava da quel punto esatto della strada. Sono stati alcuni colleghi dell'uomo, di passaggio negli stessi istanti, a prestare i primi soccorsi, fino all'arrivo del 118. L'operatore sanitario non ha mai perso conoscenza, ma i medici hanno comunque disposto il trasferimento al Perrino di Brindisi per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, però, non sono risultate gravi sin dai primi controlli. Dopo l'incidente, disagi al traffico sulla provinciale sono stati registrati per oltre un'ora. Rilievi non facili da parte delle forze dell'ordine a causa del maltempo che per l'intera mattinata si è abbattuto sullo Città Bianca. E non è escluso, infatti, che tra le cause del ribaltamento dell'auto, anche le violenti piogge che hanno caratterizzato le prime ore dell'alba ieri nel brindisino. Gli agenti della Polizia Locale di Ostuni hanno subito isolato e messo in sicurezza il tratto della provinciale interessato all'incidente per evitare ulteriori pericoli. Accertamenti che sono andati avanti per oltre un'ora, fino al recupero del mezzo ed alla pulizia della carreggiata. La viabilità è tornata regolare dopo le 9:30. Quello che si è verificato ieri è l'ennesimo incidente su una provinciale da tempo al centro di richieste d'interventi alle autorità di competenza, soprattutto per una serie di dossi, che con il maltempo aumentano i pericoli per la viabilità.

