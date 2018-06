L'auto prima rubata e poi bruciata: nel mirino un assessore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASANO - Atto intimidatorio nei confronti dell’assessore del Comune di Fasano Leonardo Deleonardis. Ignoti, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, hanno rubato il Suv Discovery Land Rover di proprietà dell’esponente politico e lo hanno poi dato alle fiamme in contrada Concolino, nella campagne di Alberobello, al confine col territorio di Locorotondo. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Monopoli a rinvenire il mezzo completamente carbonizzato. Proprio il fatto che sia stato dato alle fiamme lascia aperta ogni ipotesi. E i militari dell’Arma monopolitana non si sbottonano.Di conseguenza al momento non è dato sapere se possa trattarsi di una conseguenza dell’attività politica dell’assicuratore o ci siano qualcosa che riguardi la sfera personale. Il furto è stato ripreso da alcune telecamere posizionate in una villa vicina a quella dell’assessore.Nelle immagini si scorgono tre uomini, a volto scoperto ma il buio ne impedisce l’identificazione, che tentano innanzi tutto di oscurare gli occhi elettronici utilizzando dei bastoni ma non riuscendoci non hanno comunque desistito dall’atto furtivo e hanno portato via l’auto di Deleonardis parcheggiata in via Contardo Ferrini. Poi sono fuggiti in direzione Statale 172. Il fatto, come detto, di aver poi bruciato l’auto lascia presagire che non abbiano voluto lasciare alcuna traccia e che si sia trattato di un atto mirato contro l’assessore. Se poi si tratti, appunto, di un gesto contro l’uomo o contro il politico tocca alle indagini appurarlo. Qualche settimana fa proprio Deleonardis aveva rimesso alcune deleghe ricevute dal sindaco Zaccaria ad inizio mandato e più volte aveva manifestato alcuni dissapori con alcuni rappresentanti della sua stessa maggioranza. L’esponente politico, eletto nella lista civica “Fasano 2016” e tra i più suffragati in assoluto, lasciò nelle mani del sindaco le sue deleghe a Porti, Demanio marittimo e Patrimonio. Le ragioni di queste “quasi” dimissioni furono riportate in una lettera protocollata dallo stesso Deleonardis il 23 marzo. Causa principale i dissapori con il dirigente comunale Giuseppe Carparelli.«Caro sindaco - scriveva Deleonardis - è da tempo, come già sa, che vivo il mio incarico assessorile con grandi malumori. Quando il 13 luglio del 2016 mi affidò il mandato con le deleghe a Politiche comunitarie, Protezione civile, Porti e Demanio marittimo, Patrimonio, accettai di buon grado, fiducioso di poter dare il mio contributo al governo della città. Tuttavia, nonostante il mio indefesso impegno nel ricercare un rapporto collaborativo anche col nuovo dirigente comunale Giuseppe Carparelli, che coordina gli assessorati a Patrimonio, Porti e Demanio Marittimo, non si è riusciti a trovare quel giusto feeling, necessario a far proseguire il cammino amministrativo a tutte quelle iniziative che avevo intrapreso. Per quanto tenti strenuamente di dialogare col suddetto, il nostro sembra un dialogo tra sordi che sta bloccando il settore e, sinceramente, non ho alcuna intenzione di apparire agli occhi dei cittadini per l’uomo che non sono, considerato che, da sempre, vivo il mio mandato di assessore che lei mi ha conferito due anni fa in perfetta collaborazione con l’intera giunta comunale, mi vedo costretto a rimettere nelle sue mani le deleghe di lavoro a Porti, Demanio Marittimo e a Patrimonio, nella certezza che saprà risolvere e gestire questa incresciosa vicenda che non mi permette di lavorare serenamente ed in spirito di leale collaborazione con il dirigente summenzionato». Dopo le vicissitudini amministrative ecco ora che Deleonardis balza agli onori nuovamente ma questa volta per un fatto di cronaca.