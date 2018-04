L'appello del priore: «Basta con le slot, la gente si sta indebitando»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FASANO - Per attirare l’attenzione della cittadinanza sul fenomeno della ludopatia, aveva inizialmente pensato ad un’azione quella, ossia quella di non organizzare la festa patronale. Poi ci ha ripensato, affidando il ruolo di commissario straordinario per l’organizzazione della festa a Fabiano Amati ma la denuncia contro il gioco d’azzardo di don Sandro Ramirez, priore di Fasano, è di quelle che fanno rumore.«Sono 45 milioni e 300mila euro i soldi spesi a Fasano nel 2016 nel gioco d’azzardo alle slot machine, nei locali dedicati, nei bar e nelle tabaccherie – sottolinea don Ramirez -. Ogni fasanese, di media, ha speso 1140 euro. Per capire l’entità del problema basti pensare che si tratta del doppio dell’intero bilancio comunale. A Fasano si spendono più euro in slot machine che in asili nido, assistenza agli anziani, ai disabili, ai poveri, agli ammalati e ai minori a rischio. Più euro al gioco che in sicurezza nelle scuole, negli edifici pubblici, riparazione delle strade, politiche per il lavoro e per l’ambiente».Parole non certo tenere quelle del parroco della Chiesa Matrice, la più grande e importante della città che tiene anche a ricordare come nella diocesi Conversano-Monopoli proprio Fasano risulta avere il reddito pro-capite fra i più bassi, il penultimo, ma con la spesa pro-capite nelle slot fra le più alte, anzi la più alta se si esclude Putignano che ha una grande sala giochi che attrae gente anche dai Comuni viciniori.