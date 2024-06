Brindisi diventerà uno dei punti di riferimento di un progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da utilizzare sulla rete ferroviaria, grazie all’assemblaggio, a Cerano, delle strutture prodotte nella gigafactory di Catania.

Conferenza stampa con Salvini

L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa al municipio a cui hanno preso parte il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini ed il sindaco Giuseppe Marchionna, oltre che i rappresentanti del gruppo Enel (il direttore Italia, Nicola Lanzetta) e di Rete Ferroviaria italiana (Antonio Cannalire, manger Rfi) ma anche delle istituzioni locali.

Il progetto

Il titolare del dicastero di viale Porta Pia ha spiegato che si tratta di un progetto su cui si sta ragionando con un prospettiva che si risolverà in alcune settimane, con l’obiettivo che un “percorso virtuoso” garantisca una risposta alle lavoratrici ed ai lavoratori entro la fine dell’estate. E «Abbiamo approvato un piano industriale di Rete ferroviaria italiana che prevede lo sviluppo, la lavorazione e la produzione di pannelli solari per evitare di dipendere da altri Paesi per decarbonizzare: sono obiettivi Pnrr, ma è anche il futuro».