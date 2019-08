L'albero maestro è troppo alto: negato l'ingresso nel porto al mega yacht

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo yacht di lusso? Non può entrare. Il cono d'atterraggio colpisce ancora, e a farne le spese è una imbarcazione di lusso, uno yacht a vela con l'albero troppo alto. Anzi, pagarne lo scotto in realtà, secondo l'agente marittimo Teo Titi, al vertice della Yachtin'Puglia, una delle agenzie più importanti nel Mediterraneo, è il porto di Brindisi costretto a rinunciare ai benefici in termini economici di un flusso che porta soldi e lavoro. Il problema principale è la vicinanza all'aeroporto, ma non è solo questo. I lavori di allungamento di una pista dello scalo brindisino potrebbero, come annunciato lo scorso ottobre, risolvere la questione. Ma non sono ancora ultimati, c'è chi sostiene che vadano a rilento.Il punto è questo: l'aeroporto Papola è a due passi dal porto, le piste hanno l'affaccio sul mare. Ciò implica che uno spicchio di cielo, per ragioni di sicurezza, sia off limits. Le barche troppo alte non possono quindi oltrepassare il canale Pigonati perché rischierebbero di disturbare l'atterraggio o il decollo degli aerei nella fase di discesa o di risalita. Si possono chiedere, in via straordinaria, delle autorizzazioni. È accaduto ad esempio per l'ingresso nel porto interno delle navi da crociera (la Msc resta fuori, per questioni di misure proprio di Pigonati): sulla base dell'air draft, si effettuano modifiche temporanee per consentire alla navigazione, specie di tipo turistico e quindi remunerativo per la città e il territorio, di non influire sulla sicurezza dei voli.A due giorni dall'arrivo del mega-yacht, la risposta dell'Enac (Ente nazionale aviazione civile) è stata negativa. E poiché Bari ha problemi di pescaggio, mentre Otranto è full, i paperoni di turno ripiegheranno sulla Croazia, con tutto quello che ne conseguirà in termini senza dubbio positivi.La nave a vela che avrebbe voluto ormeggiare dal 3 al 5 agosto nel cuore di Brindisi, sul lungomare, non potrà entrare. Il direttore delle Operazioni Sud di Enac, l'ingegnere Alessandro Scialla scrive nella comunicazione all'agenzia di Titi: La nave in ormeggio sfora la superficie orizzontale interna di limitazioni ostacoli di circa 16 metri e, inoltre, durante le fasi di ingresso e uscita dal porto interno, interferisce con le superfici di limitazione ostacoli di avvicinamento e decollo di alcuni velivoli.«È mai possibile dare una risposta due giorni prima dell'arrivo della barca?» si chiede l'imprenditore Titi che prosegue: «Si ha la più pallida idea di cosa voglia dire rispondere a uno yacht di quelle dimensioni, un giorno prima dell'arrivo, che per qualche motivo incomprensibile gli viene negato l'ingresso al porto di Brindisi e che dovrà cambiare rotta?».«Quello che non si comprende spiega ancora Titi è che attorno a queste imbarcazioni gira un'economia di riflesso enorme con ricadute importanti sul territorio. La mia azienda fa degli sforzi e dei sacrifici economici enormi per promuovere la destinazione Puglia nel mercato globale e in tutte le fiere del settore in giro per il mondo durante l'inverno, diamo lavoro a 10 persone dedicate solo a questo settore. Ma non poter raccogliere i frutti della promozione perché le barche arrivano ma i tanti problemi pugliesi no ci permettono di poterle ospitare, è deprimente».A ottobre 2018 la posa della prima pietra per l'allungamento della pista dell'aeroporto che dovrebbe consentire di innalzare il cono di atterraggio. «Ad oggi tuona l'agente marittimo quella pietra non è stata ancora posata, e nessuno è in grado di dare risposte».I problemi, a quanto viene specificato, sarebbero diversi in tutta la Puglia: «A Gallipoli pare che i passeggeri non possano scendere dagli yacht in rada. A Monopoli la Capitaneria ha dato il diniego ad uno yacht privato di ormeggiare su una banchina commerciale. A Bari non esiste una banchina nel porto dedicata a questo traffico. A Brindisi esiste una concessione sospesa da anni perché pochi sanno che il lungomare, oggetto della concessione, è al momento un cantiere bloccato da anni per problemi vari. Manca una cabina di regia, che dovrebbe essere presa dalla Regione. Manca una visione strategica del turismo nautico e sulle infrastrutture ad esso connesso. Manca una rete di porti e soprattutto manca una cultura della nautica che altrove muove le economie di interi Paesi».«Posso dire - conclude l'agente marittimo - che la mia è una vera e propria denuncia e questi problemi non vengono mai sollevati per non rischiare reazioni da parte degli enti e peggiorare le situazioni».