L'addio ad Annalisa tra due ali di folla «Verità e giustizia»

I palloncini bianchi. Le lacrime. Ed il pensiero a quel piccolo, che non potrà più riabbracciare la sua amata mamma. E' stato un pomeriggio di dolore e disperazione ieri nella Città Bianca durante la celebrazione dei funerali di Annalisa Zizza. A stringersi al fianco dei familiari della giovane ostunese, deceduta giovedì scorso durante un intervento di bendaggio gastrico a Bari, decine di parenti, amici, semplici conoscenti. Un unico sentimento di angoscia per una giovane vita spezzata così in fretta, per cause ancora non del tutto chiare ai suoi familiari. Ieri però, è stato il giorno del dolore, ma anche di appelli alla speranza e alla fede cristiana, così come ha rimarcato durante l'omelia il sacerdote don Giuseppe Capriglia, parroco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove si è svolto il rito funebre.L'importanza della fede, quale ancora di salvezza per i familiari, a cui appoggiarsi in questo distacco terreno: un messaggio del sacerdote rivolto anche ai tanti amici che hanno vissuto con Annalisa, piccoli e grandi momenti di gioia e felicita. Quelli di ieri sono stati funerali pieni di dolore e sgomento in una città di Ostuni ancora incredula, per una morte dai tanti misteri: un senso di vuoto interiore per il marito, la madre ed il fratello. Ieri l'abbraccio, anche, di una comunità addolorata e ferita nel proprio animo, per aver perso una ragazza, piena di vita e di speranza, e per la sua famiglia, che prima del decesso della donna di giovedì scorso, costernava felicità anche per la presenza del piccolo Oronzo, il figlio di sei anni della coppia. Quella gioia che si è trasformata in tragedia giovedì.Una famiglia distrutta dall'angoscia, per una morte così improvvisa. L'incredulità che diventa sgomento. Lei, Annalisa, la ricordano un po' tutti sempre sorridente, riservata, ma allo stesso coinvolgente con gli amici, responsabile in famiglia. E tanti aneddoti sono stati ripercorsi da amici e parenti che ieri hanno atteso l'arrivo della sua salma, circa un'ora prima della celebrazione della Santa Messa. Una veglia di preghiera silenziosa, rotta più volte, però, dal pianto e dalle lacrime dei suoi familiari.Al termine della celebrazione della funzione religiosa, il lancio dei palloncini bianchi delle amiche, con una dedica, un semplice pensiero spontaneo per lei. Messaggi di spensieratezza e felicità, affidati, anche alle bacheche di Facebook: unanime il dolore di chi l'aveva conosciuta, e che ne descrive, la dolcezza, la maturità e l'allegria della giovane mamma. Inevitabile l'abbraccio e l'affetto di tanti dimostrato anche al suo piccolo, Oronzo, a cui il destino, troppo crudele, ha privato per sempre dell'affetto e delle attenzioni di una madre già in tenerissima età. Familiari della donna che ora cercano la verità su quanto avvenuto giovedì in sala operatoria, nella clinica Mater Dei di Bari, dove Annalisa, si trovava per sottoporsi ad un particolare intervento. Ad una settimana esatta da quel tragico epilogo dell'operazione chirurgica, giustizia e verità sull'accaduto sono tra i sentimenti, uniti, al dolore, maggiormente espressi dai suoi affetti più cari.