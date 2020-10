Investito di notte in bici: muore un giovanissimo migrante

Un ragazzo di 22 anni del Gambia è stato investito e ucciso nella notte mentre percorreva la provinciale tra San Vito dei Normanni e Carovigno, in provincia di Brindisi. E' accaduto intorno a mezzanotte nei pressi dello svincolo per la zona industriale. Alla guida dell'auto, un 19enne del posto, risultato negativo agli accertamenti tossicologici e relativi all'assunzione di alcol. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Vito. Per il giovane migrante, morto sul colpo, non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: 14:00

