Travolge uno studente in scooter e scappa: caccia al pirata della strada

Ultimo aggiornamento: 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studente in scooter travolto dall’auto, è ancora caccia al pirata della strada. Non si è costituito il conducente della vettura che martedì mattina ha travolto uno studente del Liceo Classico Benedetto Marzolla di Brindisi in sella al suo scooter senza poi prestare soccorso. Chiunque sia stato, ora, rischia l’arresto.Sono trascorse senza esito, infatti, le 24 ore entro le quali avrebbe avuto l’opportunità di autodenunciarsi senza incorrere nell’aggravamento della pena per l’omissione di soccorso. L’incidente è accaduto in viale Aldo Moro, il ragazzo era in sella alla sua vespa e si stava recando a scuola quando all’improvviso una vettura uscendo da un parcheggio in direzione del quartiere Sant’Elia l’ha urtato. L’impatto è stato violento ed il ragazzo è stato scaraventato sull’asfalto. Il conducente della vettura non si è fermato ed ha proseguito la corsa nonostante i testimoni.Sono stati, infatti, alcuni passanti ad allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’autoambulanza del 118 e la volante della polizia. Il giovane indossava regolarmente il caso e questo lo ha salvato da tragiche conseguenze. I medici hanno riscontrato solo contusioni ed abrasioni. Nel frattempo la polizia ha requisito e immagini delle telecamere di video sorveglianza disseminate nella zona che hanno ripreso la dinamica dell’incidente.Il pirata della strada avrebbe così le ore contate. In merito al mancato soccorso, la polizia ipotizza che il conducente potrebbe essere sprovvisto di assicurazione e che questo lo abbia indotto a non fermarsi ed aiutare il ragazzo ferito. La mancanza del tagliando di assicurazione per la circolazione delle vetture, se non addirittura la mancanza della patente perchè mai conseguita, è purtroppo, a detta delle forze dell’ordine, un fenomeno molto diffuso.