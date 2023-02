Invasione di campo durante la partita: daspo di un anno per due dello staff della Taf Ceglie Calcio

Non potranno accedere agli statdi per un anno: due componenti dello staff della staff della Taf Ceglie Calcio sono stati raggiunti da daspo emesso dal Questore di Brindisi, Annino Gargano.

I fatti risalgono allo scorso 5 novembre, quando in occasione dell’incontro di calcio valevole per il Campionato Regionale Juniores Under 19, tenutosi presso lo stadio comunale di Ceglie Messapica, tra le compagini giovanili “ASD Calcio Ceglie” e “TAF Ceglie”, i due sono stati denunciati ai carabinieri.

Cosa è successo

Durante la partita, mentre la gara stava per finire in vantaggio per l'ASD Calcio Ceglie, è scoppiata una rissa tra i giocatori in campo che spinto l'abitro a espellere alcuni di loro. Nel frattempo i due componenti dello staff hanno invaso il campo e iniziato a seguire il portiere e un giocatore dell'ASD Calcio Ceglie.



Da accertamenti è poi emerso che si trattava di appartenenti allo staff della Taf Ceglie Calcio, entrambi già raggiunti da provvedimento temporaneo di inibizione a svolgere qualsiasi attività in campo emesso dalla Figc - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale dilettanti, per aver partecipato, sempre lo scorso anno, ad una rissa in campo a Fasano nell’ambito dell’incontro di calcio tra la squadra locale e quella della Taf Ceglie Calcio.