Intossicazione da funghi velenosi, marito e moglie ricoverati in ospedale

Sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dopo aver mangiato dei funghi poi accertati come velenosi, un uomo ed una donna di San Donaci (Brindisi). Marito e moglie di 62 e 56 anni si trovano nel Pronto Soccorso nell’area di Osservazione Breve Intensiva. Dai primi elementi acquisiti dai sanitari si tratterebbe di funghi raccolti nel territorio brindisino nell’ottobre scorso, poi congelati e consumati martedì sera.

L'allarme

I primi dolori per la coppia sarebbero iniziati diverse ore dopo aver ingerito i funghi, fino al conseguente ricovero in ospedale. Richiesto l'immediato intervento del centro di controllo micologico dell’Asl di Brindisi in collaborazione con il centro antiveleni di Foggia.