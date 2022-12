Intimidazione nella notte: icendiata l'auto del comandante dell'Ufficio Marittimo

Un grave atto intimidatorio è stato compiuto nel corso della notte appena trascorsa ai danni del comandante dell’ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Savelletri Lgt Np Vito Domenico De Mario. Ignoti, nel corso della notte, sono penetrati all’interno dell’area di pertinenza del locale comando della Guardia Costiera ed hanno incendiato l’auto del comandante, una Nissan Micra.

L'allarme

L’allarme scattato quasi immediatamente, considerato che proprio al piano superiore degli uffici alloggia il comandante con la sua famiglia, ha fatto convergere sul posto pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Fasano e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno spento le fiamme. L’auto è andata completamente distrutta. I militari del’Arma hanno avviato immediatamente le indagini per fare piena luce su questo inquietante episodio. In giornata è previsto l’arrivo a Savelletri dei vertici provinciali e regionali del Corpo delle Capitanerie di Porto che incontreranno il comandante De Mario per portare la vicinanza del Corpo e per fare il punto di quanto accaduto.