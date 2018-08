Intervergono per una lite: scoprono un chilo di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO - Intervengono per una lite e scoprono oltre un chilogrammo di marijuana. Operazione antidroga da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, che hanno tratto in stato di arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente Mathew Oko e Rosemary Conuoha entrambi 19enni di origine nigeriana.Le verifiche si sono concentrate all’interno di un’abitazione di Carovigno. Qui i militari sono giunti dopo una segnalazione pervenuta alla centrale operativa. Nella richiesta d’intervento si faceva riferimento ad una possibile lite molto animata nell’appartamento. All’interno una donna distesa per terra che si lamentava. I sanitari del 118 allertati hanno visitato entrambi, per sincerarsi delle loro condizioni. Ma le verifiche non si sono fermate solo alla presunta lite, i militari hanno provveduto ad effettuare una perquisizione a causa di un forte odore di marijuana che hanno percepito. In uno zaino sono stati rinvenuti due involucri in cellophane di colore nero, uno aperto contenente 225 grammi di marijuana e il secondo termosaldato con quasi 1,2 kg della stessa sostanza stupefacente. Nello stesso locale sotto il materasso sono stati scoperti altri 2 involucri di ridotte dimensioni del peso rispettivamente di 24 e 25 grammi.