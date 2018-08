Interventi sulla sicurezza nelle scuole: risistemati i solai di 11 edifici

“Centro”, infine, gli operai hanno messo in sicurezza la scuola materna “Montessori” e la primaria “Livio Tempesta”.

«Sono state privilegiate quest’anno - afferma il vice sindaco De Vito - le scuole dell’infanzia e della primaria in modo da arrecare meno disagi possibili agli alunni e alle loro famiglie con la ripresa delle lezioni. Permane solo un piccolo problema, alla scuola primaria “Deledda” del quartiere Paradiso. Qui la presenza dei tetti spioventi non consente agli operai della Brindisi Multiservizi di lavorare in sicurezza. Finora sono stati eseguiti interventi con soluzioni tampone, però una volta affrontato il problema che riguarda l’apparato di sicurezza degli operatori, tutto sarà in regola».

Il Comune aveva già stanziato lo scorso mese di giugno delle somme per eseguire gli interventi straordinari in quelle scuole non ancora interessate dal ripristino dei solai. «Da domani - riprende il vice sindaco - il settore della Multiservizi che si occupa di edilizia scolastica ha già preparato un cronoprogramma di interventi ordinari sul verde pubblico nelle aree interne agli edifici scolastici prima dell’avvio del nuovo anno. Siccome alcuni istituti hanno bisogno di interventi di ammodernamento più complessi, entro la fine di giugno sono stati presentati 9 progetti di ristrutturazione di edilizia scolastica a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. I prospetti sono ancora in attesa di approvazione ma sicuramente verranno approvati». Con il via libera ai piani bisognerà sviluppare l’intervento operativo creando uno staff tecnico che elaborerà il progetto esecutivo.

«Intanto, entro la prima settimana di settembre - aggiunge - convocherò una conferenza di servizi alla presenza dei dirigenti scolastici e dei responsabili alla prevenzione di ogni singolo istituto, per comunicare una serie di informazione sugli interventi strutturali e la manutenzione da avviare nell’anno scolastico che si appresta ad iniziare.

Ma in sospeso c’è anche la questione mensa scolastica. In attesa di espletare le procedure di affidamento dell’appalto, sentiti i tavoli sindacali, il Comune ha provveduto a prorogare il contratto alla Markas fino a dicembre. Questo eviterà in caso di intoppi, di far partire il servizio regolarmente il primo ottobre».

Un ultimo, importante, aspetto che verrà affrontato nel corso della conferenza di servizi con i dirigenti, è la messa in funzione degli impianti fotovoltaici collocati su alcune scuole della città. «Ad oggi ci sono ancora alcuni istituti - conclude il vice sindaco - che si alimentano a gasolio. Gli impianti fotovoltaici consentiranno un risparmio immediato sulla spesa per il riscaldamento».

BRINDISI - Migliorare la qualità degli istituti scolastici cittadini e renderli più funzionali per alunni e docenti in vista della ripresa delle attività di settembre. Secondo il calendario dell’Ufficio scolastico regionale, infatti, le lezioni riprenderanno il 20 ma molti istituti potranno iniziare prima in base all’autonomia in vigore da qualche anno. Intanto sono stati avviati, e quasi completati, gli interventi di isolamento termico nelle scuole della città dall’assessorato all’Edilizia scolastica diretto dal vice sindaco Rita Ortenzia De Vito. I lavori di coibentazione hanno riguardato in particolare undici edifici di proprietà del Comune che insistono sui vari comprensivi scolastici.Al quartiere Casale, operai della Brindisi Multiservizi al lavoro per ripristinare i solai esterni della scuola materna “Boschetti-Alberti” e della primaria “Giovanni Calò”. Nella popolosa frazione di Tuturano, sono terminati i lavori nella scuola primaria “De Amicis” e alla media “Pacuvio” di via Traetta. Per quanto riguarda il comprensivo Commenda, gli operai della Bms hanno rimesso in sesto il solaio della scuola materna di via Mecenate e della primaria situata in via San Giovanni Bosco, così come della primaria “Collodi”. Nel comprensivo Paradiso, sono stati completati i lavori di rifacimento e isolamento del solaio della materna “Santa Rita” e della materna “Agazzi”. Al quartiere Bozzano, completate le opere nella scuola dell’infanzia di viale Europa. Al comprensivo