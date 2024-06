Insulti razzisti, poi investimenti e pestaggi: lavoratori stranieri nel mirino

Aggrediti e picchiati selvaggiamente mentre, a bordo delle loro biciclette, rientrano a casa dopo una dura giornata di lavoro. Vittime da mesi, di episodi di violenza e razzismo, un gruppo di ospiti del Cas Green Garden, gestito dall’associazione culturale Acuarinto e situato sulla statale 16 tra San Vito dei Normanni e Carovigno. Finora ben 15 ragazzi richiedenti asilo sono stati presi di mira, con episodi di violenza che hanno lasciato segni evidenti sui loro corpi. Alcuni di loro, oltre a dover ricorrere alle cure dei sanitari, hanno riportato ferite gravi con trenta giorni di prognosi a causa delle gravi percosse subite. Secondo le testimonianze raccolta dalla Comunità Africana di Brindisi, gli aggressori in più di una circostanza non si sono limitati solo ad usare le mani, ma hanno anche utilizzato dei bastoni per infliggere ulteriori ferite ai malcapitati. La dinamica è sempre la stessa: è notte fonda quando gli ospiti del Cas Green Garden lasciano i locali in cui lavorano come camerieri e lavapiatti a Carovigno. Per raggiungere casa hanno a disposizione delle biciclette o dei monopattini. Vengono affiancati da alcuni automobilisti di passaggio. Dagli sfotto si passa ben presto ai fatti. C’è chi viene scaraventato a terra con la propria bicicletta, chi riceve bastonate e lasciato sul ciglio della strada in una pozza di sangue. Gli ospiti del Cas Green Garden, già vulnerabili e in cerca di una nuova vita lontana dai conflitti, si trovano ora a dover fronteggiare un incubo quotidiano.

Un’ombra di paura e insicurezza si è abbattuta su di loro rendendo ancora più difficile il loro percorso di integrazione. «Le autorità competenti sono a conoscenza di questa allarmante situazione e hanno avviato indagini per identificare gli aggressori e porre fine a questa serie di episodi di violenza e razzismo. - commenta Drissa Kone, presidente della Comunità Africana di Brindisi - È fondamentale che sia fatta giustizia e che venga garantita la sicurezza di questa comunità che merita di vivere in un ambiente sereno e accogliente».

Alcuni di loro oltre a essere stati costretti a far ricorso alle cure dei sanitari hanno ricevuto 30 giorni di prognosi, per i danni ricevuti in seguito alle percosse subite anche attraverso l' utilizzo di alcuni bastoni. «Abbiamo ritenuto fondamentale sostenere e accompagnare i ragazzi nella scelta della denuncia - aggiunge il presidente della comunità africana - ciò è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei Responsabili ed Operatori del Cas che si sono resi disponibili ad accompagnare le vittime in Caserma a Carovigno. Un altro ringraziamento va al Comandante della Stazione dei Carabinieri che si è impegnato personalmente e ha messo a disposizione la sua professionalità e competenza. Ci auguriamo che le sinergie messe in campo oggi siano un altro passo affinché i comportamenti dettati dall' odio razziale vengano puniti ma soprattutto vengano bloccati ed eliminati. Ora più che mai è necessario un impegno collettivo, a tutti i livelli, per promuovere una cultura dell'accoglienza, del rispetto e della solidarietà. Solo attraverso un'azione sinergica delle istituzioni, della società civile e di ogni singolo cittadino sarà possibile contrastare efficacemente questo fenomeno e scongiurare il ripetersi di simili episodi per il futuro»