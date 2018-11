Come nei film: inseguimento spericolato nel traffico. Preso un 28enne, fuggiva perché senza patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi presti l’auto?». È cominciata così, chiedendo in prestito ad un’amica una Fiat 500X, la bravata di un 28enne di Brindisi: senza patente, è sfuggito all’alt dei carabinieri ed è stato inseguito per almeno tre chilometri nelle vie della città. Come nei film, l’auto dei carabinieri ha affiancato più volte la 500, ma il giovane è riuscito a fuggire impegnandosi in una serie di sorpassi mozzafiato invadendo anche la corsia opposta nelle adiacenze di alcuni locali pubblici, per fortuna senza provocare incidenti. Tutto questo fino quando, in piazza Sapri, i militari sono riusciti a bloccarlo. Il 28enne, il brindisino Antonio Iaia, si trova ora agli arresti domiciliari.Non è nuovo ad imprese di questo tipo. Nei mesi scorsi si rese protagonista di un incidente con feriti.