Cuoco di Mesagne ucciso a Sheffield: il corpo ritrovato in un parco. Ecco chi è

Giallo a Sheffield, in Inghilterra: un giovane di Mesagne, Carlo Giannini, di 34 anni, sarebbe stato ucciso. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in un parco della città dove risiedeva da tempo; il govane lavorava come pizzaiolo in un locale inglese.

Ritrovato da un uomo che camminava nel parco

A darne notizia la polizia inglese sul suo sito: “È stata avviata un’indagine per omicidio dopo che il corpo di un uomo è stato trovato questa mattina (giovedì 12 maggio) in un parco di Sheffield. Siamo stati chiamati verso le 5.05 da un membro del pubblico per riferire di aver trovato il corpo di un uomo mentre camminava a Manor Fields Park, fuori City Road. Deve ancora essere identificato e gli agenti stanno lavorando per stabilire chi sia. Al momento, sul sito rimane un cordone di polizia. L’intero parco rimane chiuso e le persone sono invitate a evitare l’area mentre gli agenti continuano il loro lavoro. Chiunque abbia informazioni che potrebbero aiutare con le nostre indagini, che potrebbe aver visto o sentito attività sospette intorno al parco tra la scorsa notte (mercoledì 11 maggio) e questa mattina, o che potrebbe avere filmati delle telecamere a circuito chiuso che hanno catturato qualsiasi filmato utile, è pregato di chiamare 101, citando l’incidente n. 122 del 12 maggio”.

I parenti potrebbero recarsi a Sheffield

La morte di Giannini risalirebbe alla notte tra l'11 ed il 12 maggio. A quanto apprende l'Ansa da fonti investigative italiane, i parenti di Giannini sono in contatto con il consolato italiano e non è escluso che nelle prossime ore possano recarsi a Sheffield.