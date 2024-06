Incidente tra due auto a Cisternino: due persone ferite

Incidente stradale questa mattina sulla Provinciale che collega Cisternino a Martina Franca, nel territorio di Cisternino. Il bilancio è di due mezzi coinvolti e di due conducenti feriti, estratti dagli abitacoli dai vigili del fuoco di Ostuni.

Le operazioni di soccorso

Per la conducente della vettura di colore grigio è stato necessario l'intervento per estrarla dalle lamiere prima di affidarla alle cure del personale del 118. Le vetture sono state messe in sicurezza bonificando l'impianto elettrico e carburante onde evitare inneschi d'incendio.